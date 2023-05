23.05.2023 15:23 Rentner bemerkt Feuer in seiner Gartenlaube und versucht, dieses zu löschen: Schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Schrebergarten in Hürth hat sich am Montagabend ein Mann schwer verletzt.

Von Florian Fischer

Hürth - Bei einem Brand in einem Schrebergarten in Hürth hat sich am Montagabend ein Mann schwer verletzt. Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Hürth wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte der Rentner gegen 19.15 Uhr ein Feuer in seiner Gartenlaube an der Alstädter Straße. Als er versuchte, den Brand zu löschen, verletzte sich der Senior dabei schwer. Der Mann hatte sich wohl zuvor in seinem Garten aufgehalten. Die angerückten Feuerwehrleute löschten sowohl den Brand in dem Gartenhaus als auch eine angrenzende Gartenlaube. Beamte der Polizei sicherten anschließend die Spuren und sperrten den Brandort ab. Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden aufgenommen. Die Ermittler gehen aktuell wohl davon aus, dass ein technischer Defekt eines Elektrogeräts zum Brand geführt hat.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa