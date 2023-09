Rentner-Ehepaar will mit dem Zug zum Flughafen, doch das geht gewaltig schief

Hildesheim/Frankfurt am Main - Zugegeben: Eine transatlantische Flugreise kann durchaus für derart viel Nervosität sorgen, dass man an der ein oder anderen Stelle etwas verwirrt ist. So oder so ähnlich erging es wohl auch einer Frau aus Potsdam, die mit ihrem Gatten eigentlich in Richtung des Frankfurter Flughafens unterwegs war.

Eigentlich sollte die Zugreise des Ehepaares aus Potsdam an den Frankfurter Flughafen führen. Doch ein Missverständnis sorgte für Verwirrung. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Aber von vorn: Am gestrigen Dienstagmittag begaben sich eine 75 Jahre alte Frau und ihr Ehemann von ihrer Heimat in der brandenburgischen Hauptstadt in den ICE, der sie eigentlich direkt zum Airport in der hessischen Mainmetropole führen sollte.

Dort beabsichtigten die Eheleute, dann per Flieger in die USA zu reisen. Doch der Weg in ihre Maschine sollte weitaus steiniger werden, als sie sich das im Vorfeld erhofft hatten. Denn gegen 16.30 Uhr meldeten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei eine Fußgängerin auf der vierspurigen B243 vom niedersächsischen Hildesheim in Richtung Groß Düngen.

Nachdem die eingesetzten Beamten dort zunächst niemanden antreffen konnten, teilte eine Autofahrerin wenig später mit, dass sie die gesuchte Frau zum eigenen Schutz aufgesammelt habe. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich bei der verirrten Fußgängerin um die 75-jährige Potsdamerin handelte.

Doch wie war sie dort hingekommen? In Höhe Hildesheim hatte ihr Mann zwischenzeitlich das Bordbistro des Zuges besucht. Dies hatte die Frau scheinbar fehlinterpretiert und angenommen, der Zug habe sein Ziel in Frankfurt bereits erreicht, weshalb sie kurzerhand ausstieg.

In der weiterhin bestehenden Annahme, sie sei in Frankfurt, machte sich die 75-Jährige schließlich auf eigene Faust auf den Weg, um den Flughafen zu finden, was sie aber schließlich auf die Hildesheimer B243 führte.