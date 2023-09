Rentner grapscht 41-Jährige an: Opfer warnt noch andere Passantin!

Wolfsburg - Am Mittwochnachmittag wurde eine 41-Jährige von einem alten Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Die Polizei sucht nach einem älteren Mann, der in Fallersleben mehrere Frauen belästigt hat. (Symbolbild) © 123rf/pradeepthundiyil

Gegen 17.30 Uhr hielt sich die Passantin am Fahrradstand einer Musikschule Am Alten Gut in Fallersleben (Niedersachsen) auf, als ihr der Fremde sehr nah kam.

Unvermittelt grabschte der Rentner sie an, woraufhin sie sich verbal zur Wehr setzte und mit ausgestrecktem Arm auf Distanz ging, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Daraufhin äußerte der Täter weitere Anzüglichkeiten und bewegte sich erneut auf sie zu, ließ dann aber ab, als eine Radfahrerin vorbeifuhr und die 41-Jährige mit der Polizei drohte.

Der Mann ging dann auf die 75-jährige Radfahrerin zu. Das jüngere Opfer konnte die Frau noch vor dem Grapscher warnen, gleichzeitig schritt ein Augenzeuge ein und verscheuchte den Unbekannten. Er sprach dann noch eine weitere Passantin an. Da sie aber kein Deutsch verstand, ist unklar, was er zu ihr gesagt hatte.

Zu dem Senior wurde folgende Personenbeschreibung abgegeben: