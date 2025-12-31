"Hatten wir noch nie": Zollamt Köln macht spektakulären Fund bei 86-jährigem Rentner
Köln - Der Kölner Zoll hat bei einem 86-jährigen Rentner einen spektakulären Fund am Flughafen Köln/Bonn gemacht.
Nach Angaben des Hauptzollamts sei der Senior am Samstag (27. Dezember) aus Istanbul zurückgekehrt und habe versucht, mit seinem Gepäck die Kontrollstelle über den grünen Ausgang für abgabefreie Waren zu verlassen.
Doch die Beamten seien ihm auf die Schliche gekommen und konnten bei dem 86-jährigen Mann vier Goldmünzen finden.
"Schmuggelversuche von Goldschmuck oder Goldmünzen gehören für uns am Flughafen zum täglichen Geschäft, aber geschmuggelte Goldmünzen im Wert von knapp 17.000 Euro bei einem Mann in solch hohem Alter hatten wir noch nie", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.
Demnach habe der türkische Mann aus dem Kölner Umland das Gold einer kleinen Schlüsseltasche in seiner Handtasche versteckt. "Noch vor Ort wurde ein Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet", macht der Pressesprecher klar.
Rentner bezahlt Einfuhrabgaben von rund 3700 Euro vor Ort in bar
Abgabenfrei seien Waren bei Flugreisen aus Nicht-EU-Staaten nur bis zu einem Wert von 430 Euro. Alles, was darüber hinausgeht, müsse beim Zoll angemeldet werden.
Ansonsten droht, wie jetzt in diesem Fall beim Reiserückkehrer aus Istanbul, ein Strafverfahren.
Die noch vor Ort berechneten Einfuhrabgaben von rund 3700 Euro habe der Rentner in bar bezahlen und habe deshalb die Goldmünzen mitnehmen können.
Zusätzlich muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens rechnen.
Titelfoto: Bildmontage: Hauptzollamt Köln (2)