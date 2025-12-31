"Hatten wir noch nie": Zollamt Köln macht spektakulären Fund bei 86-jährigem Rentner

Köln - Der Kölner Zoll hat bei einem 86-jährigen Rentner einen spektakulären Fund am Flughafen Köln /Bonn gemacht.

Diese vier Goldmünzen fanden die Zollbeamten bei einem 86-jährigen Rentner am Flughafen Köln/Bonn. © Hauptzollamt Köln

Nach Angaben des Hauptzollamts sei der Senior am Samstag (27. Dezember) aus Istanbul zurückgekehrt und habe versucht, mit seinem Gepäck die Kontrollstelle über den grünen Ausgang für abgabefreie Waren zu verlassen.

Doch die Beamten seien ihm auf die Schliche gekommen und konnten bei dem 86-jährigen Mann vier Goldmünzen finden.

"Schmuggelversuche von Goldschmuck oder Goldmünzen gehören für uns am Flughafen zum täglichen Geschäft, aber geschmuggelte Goldmünzen im Wert von knapp 17.000 Euro bei einem Mann in solch hohem Alter hatten wir noch nie", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Demnach habe der türkische Mann aus dem Kölner Umland das Gold einer kleinen Schlüsseltasche in seiner Handtasche versteckt. "Noch vor Ort wurde ein Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet", macht der Pressesprecher klar.