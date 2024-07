Leichenfund im Vogtland: Brachte ein Rentner seine Ehefrau um?

Plauen - Schreckliche Entdeckung am gestrigen Montagabend in Plauen ( Vogtland ): Eine Rentnerin (†66) wurde tot in einer Wohnung gefunden - offenbar umgebracht von ihrem eigenen Ehemann (67)!

Als sie den Senior anschließend in seine Wohnung brachten, machten die Einsatzkräfte eine schockierende Entdeckung: Die 66-jährige Ehefrau des Rentners wurde leblos in einem Zimmer aufgefunden.

Der Deutsche kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zum möglichen Tatmotiv gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

TAG24 fand heraus: Das deutsche Ehepaar wohnte offenbar erst seit wenigen Monaten in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Reusa, lebte eher zurückgezogen. Mehr dazu in unserem ausführlichen Artikel: "Leichenfund in Plauen: Wieso tötete der Rentner seine Frau (†66)?"

Erst am gestrigen Montag war es zu einem Tötungsdelikt in einem Asylheim in Plauen gekommen. Dabei starb ein Pakistani (36) in der Kasernenstraße. Der Tatverdächtige (46) wurde festgenommen. Was der Auslöser für die tödliche Attacke war, ist derzeit unklar. Auch zur Tatwaffe gibt es bisher keine Informationen.

Erstmeldung: 16. Juli, 14.02 Uhr, zuletzt aktualisiert am 17. Juli, 6.30 Uhr