Schlägerei im Asylantenheim: Drei Menschen verletzt

Halberstadt - Am Mittwoch kreiste ein Polizeihubschrauber über Halberstadt im Harz : Im Asylantenheim flogen die Fäuste.

Ein Polizeihubschrauber rückte zu einer Auseinandersetzung in einem Asylantenheim aus. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Laufe des Tages waren in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) immer wieder zwei Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten aneinandergeraten.

"Aufgrund einer hohen Anzahl an Bewohnern und Schaulustigen auf dem Gelände erschien die Polizei mit rund 50 Polizeibeamten am Einsatzort", teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Auch kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Areal. Die Beamten sicherten Spuren und befragten Zeugen und Beteiligte zu den Geschehnissen. Demnach wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt.

