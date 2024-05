23.05.2024 16:15 Rentnerin übersieht rote Ampel: Vierjährige und ihre Betreuerin schwer verletzt!

In Einbeck kam es am Donnerstag zu einem Rettungseinsatz. Eine Autofahrerin hat eine rote Ampel übersehen und ist in eine Frau mit zwei Vierjährigen gekracht.

Von Robert Lilge

Einbeck - Beim Überqueren einer Ampel wurden am heutigen Donnerstagmorgen in Einbeck (Landkreis Northeim) ein vierjähriges Kind und seine Betreuerin schwer verletzt. Eine Seniorin (85) hat eine rote Ampel übersehen und ist ungebremst in eine Frau (39) mit zwei Vierjährigen gefahren. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Wie das Polizeirevier Northeim mitteilte, soll dabei eine 85 Jahre alte Autofahrerin in der Benser Straße eine rote Ampel übersehen haben. Gegen 9.45 Uhr habe eine 39-jährige Betreuerin eines Kindergartens zusammen mit zwei vierjährigen Kindern eine sogenannte Bedarfsampel überqueren wollen. Als die Ampel für Fußgänger Grün zeigte, betraten sie die Straße. Die Seniorin im Auto übersah das Rotlicht und krachte dabei ungebremst in die Personen. Polizeimeldungen Geldautomat in Friedrichroda gesprengt: Täter auf der Flucht Bei dem Unfall wurden die Betreuerin und einer der Vierjährigen schwer verletzt. Später wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Das zweite vierjährige Kind erlitt nur leichte Verletzungen und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Für die Erstversorgung der Verletzten war die Straße etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa