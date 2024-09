13.09.2024 12:03 Rettender Sprung aus dem Fenster: Mann muss nach Streit ins Krankenhaus

In Sangerhausen sind am Donnerstag zwei Männer bei einem Streit verletzt worden. Einer von ihnen sprang aus dem Fenster und musste in ein Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Sangerhausen - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) musste die Polizei am gestrigen Donnerstagmittag einschreiten. Am Donnerstag musste die Polizei zu einem Streit in einer Wohnung in Sangerhausen ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Die beiden Streithähne im Alter von 20 und 33 Jahren gerieten in einer Wohnung in der Straße Glück-Auf aneinander. Sie griffen einander körperlich an und verletzten sich dabei. Der Jüngere sprang anschließend aus dem Fenster des Erdgeschosses, um sich vor weiteren Attacken und Wunden zu retten. Dort wurde er von der Polizei und von Rettungskräften aufgefunden. Aufgrund seiner Verletzungen ging es für ihn in ein Krankenhaus. Polizeimeldungen Mann wird mit Flüssigkeit übergossen und angezündet, Täter flüchtet Die Verletzungen des 30-Jährigen wurden noch vor Ort behandelt. Was der Auslöser des Streits war, wird derzeit ermittelt, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit. Am Tatort wurden zudem Spuren gesichert. Die beiden Männer konnten derzeit noch nicht zum Tathergang vernommen werden. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa