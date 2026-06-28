13-Jährige auf E-Bike schwer verletzt: Transporter fährt nach Unfall einfach weiter

Stammham - Der Fahrer eines Pritschenwagens hat im Landkreis Eichstätt am Samstag eine 13-jährige Fahrradfahrerin erfasst, sie schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet.

Die 13-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Das Mädchen habe laut Augenzeugen mit ihrem E-Bike über die Gegenspur auf einen Fahrradweg wechseln wollen und dies mit einem Handzeichen signalisiert, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer habe jedoch im selben Moment zum Überholen angesetzt, die 13-Jährige dabei vermutlich übersehen und bei voller Fahrt erfasst.

Nach dem Unfall soll der Kleintransporter zwar eine Vollbremsung durchgeführt haben, anschließend jedoch weitergefahren sein. Der Fahrer habe sich nicht um die Verletzte gekümmert.

Augenzeugen verständigten daraufhin am Samstag den Notruf. Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.