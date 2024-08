Rettungswache beschädigt! Polizei sucht Zeugen

Plauen - Rettungswache in Plauen ( Vogtland ) beschädigt!

In Plauen wurde eine Rettungswache beschädigt. Nun werden Zeugen gesucht. (Symbolbild) © 123RF/teka77

In der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte, in die Rettungswache in der Poeppigstraße einzudringen.

Die unbekannten Täter beschädigten laut Polizei einen Zaun und eine Tür.

Es gelang ihnen nicht, ins Gebäude zu kommen, daher ergriffen sie die Flucht.

Die Täter hinterließen einen Sachschaden von circa 1150 Euro.