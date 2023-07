REWE-Einkauf endet für Mann mit Verletzungen

Vor einem REWE-Markt in Naumburg kam es zu einem versuchten Raubdelikt. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

In Naumburg (Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt) ging ein 42-jähriger Mann am Samstagabend gegen 19.20 Uhr in den REWE-Markt an der Weißenfelser Straße einkaufen.

Als er das Gebäude verließ, musste er feststellen, dass sich ein unbekannter Täter mit einem Bolzenschneider an seinem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte.

Nachdem der Geschädigte den Dieb aufforderte, seine kriminelle Aktion zu unterlassen, sei laut Zeugenaussagen ein zweiter Täter hinzugekommen.

"Beide attackierten daraufhin im Zusammenwirken das Opfer, wodurch der Fahrradbesitzer verletzt wurde", sagte Polizeisprecher Alexander Junghans am Sonntag. Medizinisch versorgt werden musste der REWE-Kunde allerdings nicht.