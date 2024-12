Riesenknall zum Fest: Einbrecher sprengen Geldautomat an Mehrfamilienhaus

Leverkusen - Unbekannte Kriminelle haben in der Nacht zu Heiligabend einen Geldautomaten in Leverkusen-Wiesdorf gesprengt. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Die Polizei wurde in der Nacht zu Heiligabend wegen einer Automatensprengung in Leverkusen-Wiesdorf gerufen. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Wie die Beamten am ersten Weihnachtstag mitteilten, hatten die beiden mutmaßlichen Räuber am Geldautomaten in der Breidenbachstraße an Heiligabend um circa 3.10 Uhr die Explosion ausgelöst.

Durch die Detonation wurde auch die Fassade des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich die Bankfiliale befindet, in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde dabei niemand.

Zeugenaussagen zufolge sollen sich im Anschluss die beiden dunkel gekleideten Männer in ein ebenfalls dunkles Auto gesetzt und die Flucht Richtung Pechstraße angetreten haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat das Haus glücklicherweise keine strukturellen Schäden erlitten. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen mussten zu Weihnachten also nicht woanders unterkommen.

Ob bei dem Überfall auf den Geldautomaten auch Beute gemacht wurde und wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, wird aktuell noch untersucht.