23.02.2023 14:23 Riesige Beute: Einbrecher klauen Tresor voller Bargeld aus Wohnhaus

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Nordhausen eingebrochen und haben fette Beute gemacht.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Nordhausen eingebrochen und haben fette Beute gemacht. Die Identität der Einbrecher ist derzeit noch nicht bekannt, allerdings arbeitet die Polizei an der Aufklärung des Einbruchs. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa Der oder die Täter drangen zwischen 18 und 19 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Frau ein und spürten dabei einen Tresor auf. Den rund 100 Kilogramm schweren Safe, in dem sich ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag befand, nahmen die Einbrecher mit, teilte die Polizei mit. Allerdings gaben sie sich damit keineswegs zufrieden und klauten außerdem noch Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spuren am Tatort gesichert.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa