Riesiger Coup: Diebe stehlen Zigaretten im Gesamtwert von 50.000 Euro!

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, drangen bisher unbekannte Täter am Mittwochabend in ein Großhandelslager an der Magdeburger Chaussee in Petersberg ein.

Gegen 22.30 Uhr machten sie sich an den gelagerten Produkten zu schaffen, wobei sie nur ein Ziel vor Augen hatten: Zigaretten!

Nach ersten Schätzungen ließen die Diebe derart viele Großpackungen mitgehen, dass ein Stehlschaden von insgesamt 50.000 Euro entstand.