13.06.2024 12:36 Riesiger SEK-Einsatz: Mann mit Messer im Haus seiner Eltern

Am Mittwochnachmittag kam es in Tettenborn (Göttingen) zu einem großen SEK-Einsatz in einem Einfamilienhaus.

Tettenborn - Am Mittwochnachmittag kam es in Tettenborn (Göttingen) zu einem großen SEK-Einsatz in einem Einfamilienhaus. Zahlreiche Spezialeinsatzkräfte waren in Tettenborn vor Ort, um mit dem Betroffenen zu verhandeln. © Silvio Dietzel Nach ersten Informationen der Polizei Göttingen geriet in der Straße Am Rasen ein 43-Jähriger aus bisher unbekannter Ursache in eine psychische Ausnahmesituation. Der betroffene Mann verbarrikadierte sich im Haus seiner Eltern und richtete ein Messer gegen sich selbst. Die zwei Angehörigen des Mannes konnten das Gebäude unversehrt verlassen, und es bestand auch keine Gefahr für die anderen Anwohner. Kräfte der Polizei aus Nordthüringen und Niedersachsen sicherten den Einsatzort. Gemeinsam versuchten sie, die psychisch labile Person von ihrem Vorhaben abzubringen. Dies zeigte anfangs keine Wirkung, also mussten noch weitere Spezialeinsatzkräfte aus Hannover hinzugezogen werden. Als die Kameraden eintrafen, konnte der 43-Jährige durch die Verhandlungsgruppe schlussendlich doch noch zur Kapitulation bewegt werden. Der kleine Ortsteil Tettenborn wurde Mittwochnachmittag mächtig aufgemischt. In der gesamten Straße waren Einsatzkräfte aus den verschiedensten Regionen angerückt. © Silvio Dietzel Der Mann wurde durch das SEK festgenommen und nach einer Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

