05.05.2025 14:14 2.626 Ring fällt in Gully: Mann (†29) stirbt nach Rettungsversuch im Krankenhaus

In Braunschweig fiel einem Mann ein Ring in einen Abwasserschacht. Beim Versuch, diesen herauszuholen, blieb er stecken und starb später in einer Klinik.

Von Robert Lilge

Braunschweig - Am vergangenen Samstagabend kam es in Braunschweig (Niedersachsen) zu einem tragischen Unglück. Offenbar war dem Verstorbenen zuvor ein Ring in den Gully gefallen. (Symbolfoto) © Jan-Philipp Strobel/dpa Wie die Polizei berichtete, habe ein Mann an der Haltestelle "Kälberwiese" am Sackring einen mit Wasser gefüllten Abwasserschacht betreten. Als der 29-Jährige entdeckt wurde, seien bereits keine Vitalzeichen mehr zu erkennen gewesen. Nach seiner Rettung und Reanimationsversuchen war er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der Gifhorner am Sonntagmorgen verstorben. Polizeimeldungen Polizei- und Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Verdächtiger Brief in AfD-Büro abgegeben Ersten Erkenntnissen zufolge habe er versucht, einen verlorenen Gegenstand aus dem Gully zu holen. An der Haltestelle hätten persönliche Sachen und die Kleidung des Mannes gelegen, die er mutmaßlich vor seinem Einstieg in den Schacht dort abgelegt hatte. Nachdem das Wasser aus dem Schacht abgepumpt wurde, kam unter anderem ein Ring zum Vorschein. Dieser konnte als Eigentum des Verstorbenen identifiziert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er diesen aus dem Abwasserschacht eigenständig herausholen wollte. Anschließend sei er darin stecken geblieben und kam bis zu seiner Rettung nicht mehr von allein heraus.

Titelfoto: Jan-Philipp Strobel/dpa