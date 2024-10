Rollstuhl-Akku macht auf Bundesstraße schlapp: Polizei greift ein

Wormlage (Oberspreewald-Lausitz) - Es ist per se nicht verboten, mit einem motorisierten Rollstuhl auf einer Bundesstraße zu fahren, außer diese ist speziell als Kraftfahrstraße ausgewiesen.

Die Polizei hat der Frau im Krankenfahrstuhl von der Straße geholfen. (Symbolfoto) © 123RF/robypangy

Dennoch sollte natürlich tunlichst nicht der Akku während der Fahrt schlappmachen - so geschehen am Montagmittag auf der B96 in Brandenburg.

Mehrere Zeugen informierten die Polizei über den Krankenfahrstuhl in Not. Die Beamten machten das Gefährt schließlich zwischen Zürchel und Lieskau ausfindig.

Die Besitzerin war auf dem Weg nach Finsterwalde, als ihr nahe Wormlage der Saft ausging.