Rücksichtsloser Raser bremst Organtransport auf A3 bei Bad Camberg aus

Der 25-jährige Fahrer eines eiligen Organtransportes des Deutschen Roten Kreuzes sei am Samstag mit Sondersignalen auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Im Baustellenbereich zwischen Bad Camberg und Idstein sei er bei einer Geschwindigkeit von circa 140 Stundenkilometern von einem in der Schweiz zugelassenen Pkw von hinten bedrängt und mit Lichthupe zum Platz machen aufgefordert worden.

Laut Mitteilung soll der Pkw-Fahrer plötzlich rechts überholt haben und eng vor einem weiteren Auto vor dem Notfallfahrzeug wieder eingeschert sein.

Der Fahrer des Organtransports habe stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Streifen der Autobahnpolizei, die nach dem Raser gefahndet hatten, fanden diesen demnach beim Tanken an der Raststätte Medenbach.