Rund 49 Prozent überladen! Polizei stoppt Holz-Lastwagen auf A4

Bei der darauf folgenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: "Anstatt der erlaubten Höchstmasse von 40.000 Kilogramm zeigte die mobile Plattenwaage, nach Abzug der Toleranz, 59.500 Kilogramm an", hieß es.

Der mit Baumstämmen beladene Lkw war am gestrigen Montag, gegen 11 Uhr, auf der A4 unterwegs. Nahe der Gemeinde Kirchheim wurden die Polizeibeamten auf den Langholz-Laster aufmerksam, wie das Polizeipräsidium Osthessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Die Polizisten leiteten ein Verfahren gegen den Fahrer des Holz-Lastwagens ein sowie gegen die Firma, in deren Auftrag der Mann fuhr. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Fahrer des Lastwagens habe die Baumstämme in einem Waldstück in Meiningen im nahe liegenden Thüringen geladen und war mit seiner Fracht auf dem Weg zu einem Sägewerk im Sauerland, wie die Polizisten weiter erfuhren.

Zugleich legte der 31-Jährige auch eine Ausnahmegenehmigung vor, die den Transport von bis zu 44 Tonnen Fracht erlaubte. Doch diese Genehmigung habe ihre Gültigkeit verloren, da der Lastwagen über die zulässigen 44 Tonnen hinaus beladen worden sei.

"Zudem war diese Ausnahmegenehmigung in Thüringen nicht gültig", ergänzte der Polizeisprecher und betonte: "Der Transport hätte so niemals starten dürfen!"

Zusätzlich zu der erheblichen Überladung stellte die Polizei auch noch Verstöße gegen die Ladungssicherung und Sozialvorschriften fest.

Der Lastwagenfahrer habe nun ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro sowie einen Punkt in Flensburg zu erwarten. Auch gegen die Firma, in deren Auftrag der Fahrer unterwegs war, werde ein Verfahren eingeleitet.

Der Holz-Lastwagen durfte am Montag seine Fahrt fortsetzen, nachdem die Fracht um einige Baumstämme verringert worden war.