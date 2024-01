Sabotage an LNG-Pipeline verursacht Millionenschaden

An mehreren Stellen wurde der Pipeline-Neubau angebohrt. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Derzeit wird die Trasse "ETL 180" zwischen Brunsbüttel an der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals in die Elbe und Hetlingen im Kreis Pinneberg gebaut, um per Schiff geliefertes flüssiges Erdgas (LNG) in das deutsche Gasnetz einspeisen zu können.

Bei einer elektronischen Kontrolle der Röhren wurden Ende November Beschädigungen festgestellt.

An mindestens acht Stellen sollen auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer Löcher in die Gasleitung gebohrt worden sein, wie der Spiegel jetzt berichtet. Der Schaden wird auf mindestens 1,6 Millionen Euro geschätzt.

Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, da es um kritische Infrastruktur geht. Der Verdacht: verfassungsfeindliche Sabotage. Doch wer steckt dahinter? Ein Bekennerschreiben gibt es anscheinend nicht. Das Verfahren läuft gegen Unbekannt. Die Täter sollen professionelle Ausrüstung eingesetzt haben, ermittelte das Landeskriminalamt laut "Spiegel".