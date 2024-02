Sachse mit Kopfverletzung nach Polizeieinsatz zu Drittliga-Spiel in Halle

Halle (Saale) - Bei einem Polizeieinsatz im Rahmen eines Fußballspiels in Halle hat ein 30-Jähriger eine Kopfverletzung erlitten.

Ein 30-Jähriger stürzt bei Zwangsmaßnahmen der Polizei und verletzt sich am Kopf. Nun soll geklärt werden, was genau geschah. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach dem Spiel der dritten Bundesliga zwischen dem Halleschen FC und dem FC Erzgebirge Aue am Sonntag habe die Polizei den Aue-Fanmarsch zum Hauptbahnhof begleitet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

An einer Tankstelle habe die Polizei Zwangsmaßnahmen durchgeführt, die eine Sprecherin nicht näher erläuterte.

Der Mann aus Sachsen sei nach derzeitigem Erkenntnisstand gestürzt.



In Halle sei der Mann einem Rettungsdienst vorgestellt worden.

In Sachsen habe er sich dann in eine weitere ärztliche Behandlung begeben und befinde sich nun in einem Krankenhaus.