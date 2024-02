Wildes Derby in Halle: Aue kämpft sich zurück und siegt in Überzahl

Marcel Bär hat in der 44. Minute freie Bahn und schießt für Aue den Ausgleich. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie schon im Hinspiel fand Aue schlecht in die Partie hinein. Zwar waren die Veilchen in den Zweikämpfen extrem griffig, aber individuelle Fehler machten ihnen das Leben schwer.

Nach schlechtem Kopfball von Marvin Stefaniak im Mittelfeld war Tarsis Bonga (6.) schneller als Kilian Jakob und marschierte die rechte Bahn entlang. Die folgende Eingabe auf den langen Pfosten grätschte Tim Danhof gerade noch ab.

Aue gelang es nicht sich zu befreien und so rollte die zweite Welle, an deren Ende Dominic Baumann (7.) am kurzen Pfosten daneben köpfte.

Kurz darauf wieder die Unsitte der fliegenden Tennisbälle: Aus der HFC-Kurve flogen dutzende davon auf das Spielfeld, sodass Referee Nico Fuchs die Partie für rund sieben Minuten unterbrach.