04.07.2024 12:17 6.280 Einsatz bei McDonald's! Mann beißt wohl auf Nagel

Rettungseinsatz in einem Schnellrestaurant an der Äußeren Weberstraße in Zittau. Ein Mann beklagte sich über Schmerzen, die Ermittler fanden einen Nagel.

Von Chris Pechmann

Zittau - Der Rettungsdienst ist zu einem McDonald's in Zittau (Sachsen) angerückt! Ein Mann (42) soll am gestrigen Mittwochabend beim Besuch des Fast-Food-Restaurants einen Gegenstand verschluckt haben. Beamte stellten daraufhin vor Ort einen Nagel sicher! Beamte stellten einen Nagel beim Einsatz am gestrigen Mittwochabend sicher. Ob der Gegenstand in Verbindung mit den angegebenen Schmerzen des 42-Jährigen steht, ist noch ungewiss. © xcitepress "Derzeit werde in alle Richtungen aufgrund fahrlässiger Körperverletzung ermittelt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24. Laut Polizei rief der 42-Jährige gegen 19.40 Uhr vom Außenbereich des Lokals an der Äußeren Weberstraße an. Er beklagte sich darüber, etwas verschluckt zu haben. Zudem hätte er Schmerzen gehabt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Anscheinend hatte er zuvor in dem Restaurant gegessen. Polizeimeldungen Supermarkt mit Graffiti beschmiert Einsatzkräfte stellten im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort einen Nagel sicher! Ob ein Zusammenhang zwischen dem gefundenen Gegenstand sowie den Schmerzen des Mannes besteht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. © xcitepress Auch die Frage danach, ob sich der Gegenstand wirklich auf dem Essen des Mannes befand, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress