Salzsäure tritt aus Kesselwagen in Mannheim: Großeinsatz am Rangierbahnhof

Mannheim - An einem Rangierbahnhof in Mannheim ist bei einem Kesselwagen Salzsäure ausgetreten. Der Austritt sei im Bereich des Domdeckels festgestellt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehrkräfte waren in Schutzanzügen im Einsatz. © René Priebe / PR-Video

Die Stelle habe abgedichtet werden können. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen niemand. Der Rangierbahnhof wurde für den Einsatz gesperrt.

Der Kesselwagen sei zuvor entleert worden, könne aber noch Restmengen an Chemikalien enthalten, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

Während des Austritts hatten sich Bahnmitarbeiter im Gleisbereich aufgehalten. Sie wurden ärztlich untersucht.