Schaf in Garage gezerrt: Als Polizei ankommt, ist das Tier bereits tot

Blaustein - Ohne Betäubung: In Blaustein bei Ulm ist ein Schaf illegal geschlachtet worden.

Das Schaf war ohne Betäubung in einer Garage geschlachtet worden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Augenzeugen beobachteten am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr fünf Personen, die ein Schaf aus einem Kofferraum zogen. Anschließend wurde das Tier in eine Garage gezerrt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als die Polizeistreife ankam, war das Schaf bereits tot. Zudem befanden sich nur noch eine Frau (41) sowie ein Mann (38) vor Ort, die hektisch versuchten, die Spuren der Schlachtung zu beseitigen.

Vor den Beamten gab der 38-Jährige zu, das Tier illegal, also ohne Betäubung, geschlachtet zu haben. Wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz laufen derzeit Ermittlungen des Polizeipräsidiums Ulm.