Scharfe Rasierklingen in Briefkasten versteckt: Postbote bemerkt Gefahr zu spät

Euskirchen – Makabere Tat in Euskirchen: Unbekannte haben einen Briefkasten mit Rasierklingen präpariert. Ein Postbote (27) bemerkte die Gefahr zu spät.

Die Rasierklingen waren so an dem Briefkasten angebracht, dass der Postbote sie von außen nicht bemerkte. (Symbolbild) © 123RF/germanopoli

Der Post-Mitarbeiter verletzte sich an den scharfen Klingen, die im Inneren des Briefkastens an einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Eifelring versteckt waren, wie die Polizei mitteilte.

Seine Schnittwunden waren so schwer, dass ein Krankenwagen den 27-Jährigen am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr zur Behandlung in eine Klinik bringen musste.

Wer hinter der heimtückischen Rasiermesser-Falle steckt, blieb zunächst unklar.