Scheußliche Tat: Galloway-Rind brutal auf Weide geschlachtet

Biblis-Nordheim - Grausame Tierquälerei! Unbekannte haben auf einer Weide in den Rheinwiesen bei Biblis-Nordheim ( Südhessen ) ein Galloway-Rind brutal getötet und den Tierkörper vollständig zerlegt. Die Täter nahmen das Fleisch mit und ließen Haut und Innereien zurück.

Ein Galloway-Rind wurde im südhessischen Biblis-Nordheim von bislang unbekannten Tätern auf offener Weide geschlachtet. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag zugetragen haben.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Grünfläche nahe der Rheinwiesen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen beteiligt waren und ein geeignetes Fahrzeug genutzt wurde, um den Tierkörper abzutransportieren.

Neben dem geschlachteten Tier fehlen auch ein Weidezaungerät sowie ein Solarpanel.

Jetzt ermitteln die Beamten wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Diebstahls.