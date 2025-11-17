Scheußliche Tat: Galloway-Rind brutal auf Weide geschlachtet
Biblis-Nordheim - Grausame Tierquälerei! Unbekannte haben auf einer Weide in den Rheinwiesen bei Biblis-Nordheim (Südhessen) ein Galloway-Rind brutal getötet und den Tierkörper vollständig zerlegt. Die Täter nahmen das Fleisch mit und ließen Haut und Innereien zurück.
Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag zugetragen haben.
Der Vorfall ereignete sich auf einer Grünfläche nahe der Rheinwiesen.
Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen beteiligt waren und ein geeignetes Fahrzeug genutzt wurde, um den Tierkörper abzutransportieren.
Neben dem geschlachteten Tier fehlen auch ein Weidezaungerät sowie ein Solarpanel.
Jetzt ermitteln die Beamten wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Diebstahls.
Weide war schon einmal Ziel eines Angriffs
Die Weide war bereits im Dezember 2024 Ziel eines ähnlichen Angriffs: Damals wurde eine Kuh getötet, zwei Kälber verschwanden spurlos und weitere Tiere wurden verletzt.
Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/94400 entgegen.
