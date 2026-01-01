Mann feuert Schüsse auf Ex-Freundin ab: Frau schwer verletzt

Ruhstorf an der Rott - Eine Frau wurde in Niederbayern von ihrem Ex-Freund angeschossen und schwer verletzt.

Die Polizei konnte den Mann noch am Abend festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Silvesterabend gegen 17.30 Uhr in den Landkreis Passau alarmiert.

Ersten Ermittlungen zufolge feuerte der 67-Jährige drei Schüsse auf die 59-Jährige ab. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Er sollte im Laufe des Neujahrstags vor einen Ermittlungsrichter kommen.