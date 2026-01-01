Mann feuert Schüsse auf Ex-Freundin ab: Frau schwer verletzt
Ruhstorf an der Rott - Eine Frau wurde in Niederbayern von ihrem Ex-Freund angeschossen und schwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Silvesterabend gegen 17.30 Uhr in den Landkreis Passau alarmiert.
Ersten Ermittlungen zufolge feuerte der 67-Jährige drei Schüsse auf die 59-Jährige ab. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der Tatverdächtige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Er sollte im Laufe des Neujahrstags vor einen Ermittlungsrichter kommen.
Die Kripo Passau hat derweil die weiteren Ermittlungen zum Fall übernommen. Derzeit können noch keine Angaben zum Motiv oder den Hintergründen der Tat gemacht werden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa