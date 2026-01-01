16 Personen verletzt: Rollstuhl in Mehrfamilienhaus angezündet

Blankenhain - Einen größeren Feuerwehreinsatz gab es an Silvester in Blankenhain im Weimarer Land.

Die Feuerwehr hatte den Wohnblock vorsichtshalber evakuiert. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße war gegen 17.40 Uhr ein Rollstuhl in Brand gesteckt worden, teilte die Polizei am Neujahrstag mit.

Durch das Feuer hatte sich eine starke Rauchwolke gebildet. Dies hatte zur Folge, dass der Kellerbereich sowie das Treppenhaus des betroffenen Wohnblocks von dem Qualm eingenebelt und stark verrußt wurde.

Die Feuerwehr hatte aus Sicherheitsgründen das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert. Insgesamt 16 Mieter wurden den Angaben nach durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt. Die Wohnungen waren bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.