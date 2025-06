Schießerei in Starnberger Tiefgarage: Vier weitere Männer in U-Haft

Starnberg - Nach einer Schießerei in einer Tiefgarage in Starnberg im April 2025 hat die Polizei vier weitere Männer festgenommen.

Alles in Kürze

Bei Durchsuchungen wurden vier Männer festgenommen, die in Drogengeschäft verwickelt sein sollen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei der Auseinandersetzung zweier Gruppen mit mehreren Schüssen war ein Mann (33) am Bein getroffen worden. Wie die Ermittler der eigens gegründeten "EG Sonnenhof" nun mitteilten, ging es bei dem Streit um Drogen.

Eine vierköpfige Gruppe aus dem Rocker-Milieu hatte versucht, den beiden aus Baden-Württemberg stammenden Männern die zum Verkauf angebotenen Drogen zu rauben.

Am frühen Donnerstagmorgen wurden elf Objekte in München, dem Landkreis Berchtesgadener Land sowie in Nordrhein-Westfalen durchsucht.

Vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 30 und 33 Jahren seien dabei festgenommen worden. Am Vormittag setzte dann ein Richter die beantragten Haftbefehle in Vollzug. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 33 und 39 Jahren seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen.

Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger, diverse Waffen und verbotene Dopingmittel sichergestellt.