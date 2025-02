Auf Tramfahrer eingeschlagen: Kaum aus Haft entlassen, schon wieder vorm Ermittlungsrichter

Der 27-Jährige war erst kurz zuvor aus einer JVA entlassen worden, da klickten schon wieder die Handschellen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der 27-Jährige war am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Nürnberger Straßenbahnlinie 5 in Richtung Tiergarten unterwegs.

Erst kurz zuvor sei er laut Polizeiangaben aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden.

Im Bereich der Ostendstraße soll er dann angefangen haben, mehrmals gegen die Scheibe des Straßenbahnfahrers geklopft zu haben.

Im Verlauf habe er dann auch begonnen, den Mann mehrmals zu beleidigen und schließlich auf ihn einzuschlagen. Der Tramfahrer warf den Ex-Häftling daraufhin aus der Bahn.

"Hierbei kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten, welche durch eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unterbunden werden konnten", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.