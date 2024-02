Schlag gegen Kindesmissbrauch in Frankfurt und Hessen: Verdächtige teils 14 Jahre alt

An dem Polizeischlag waren rund 242 Einsatzkräfte beteiligt, Wohnungen in Frankfurt und vielen anderen hessischen Orten wurden durchsucht. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Rund 242 Einsatzkräfte waren an dem Polizeischlag beteiligt, wie das Hessische Landeskriminalamt am heutigen Montag mitteilte.

Demnach wurden in der zurückliegenden Woche Wohnungen in Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Kassel, Gießen, Offenbach am Main und Wiesbaden sowie in mehreren hessischen Landkreisen durchsucht.

Eine Frau und 54 Männer im Alter von 14 bis 71 Jahren stehen im Verdacht, "Kinder- und Jugendpornografie erworben, besessen oder verbreitet beziehungsweise Minderjährige sexuell missbraucht zu haben", wie ein Sprecher erklärte.

Insgesamt seien 577 Datenträger sichergestellt worden, darunter 129 Smartphones und Tablets, 52 Computer und 45 USB-Sticks. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen würde diese nun "ausgewertet, kriminalistisch bewertet und auf weitere Ermittlungsansätze geprüft".