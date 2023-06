Schleuser-Auto verunglückt bei Pirna mit 5 Kindern: Fahrer flüchtig

Während des Öffnens setzte sich der Renault plötzlich in Bewegung, rollte den Hang hinunter und stoppte erst an einem angrenzenden Waldstück.

Am Abzweig Goes fuhr der Renault-Fahrer langsamer, rammte das Fahrzeug der Beamten und fuhr schließlich daran vorbei.

Der Fahrer hatte allerdings andere Pläne und raste den Polizisten davon. Seine Flucht ging laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei unter "lebensbedrohlichen Umständen" über Heidenau, Dohna, Köttewitz, Pirna-Zehista in Richtung Goes.

Erst am vergangenen Freitag (23. Juni) war es zu einem ähnlichen Vorfall auf der A17 gekommen, bei der ein Schleuser ebenfalls sein Fahrzeug, in dem sich wie in dem Fall am Donnerstag 17 Menschen - darunter 5 Babys - befanden, nach einer Verfolgungsjagd zurückließ und flüchtete.

Auf TAG24-Anfrage bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei, dass es sich bei den beiden Vorfällen nicht um ein und denselben handeln würde. Vielmehr würden solche Taten aktuell vermehrt in ähnlicher Art und Weise geschehen.

Originalmeldung von 12.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.59 Uhr.