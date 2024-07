Schnaps getrunken und losgefahren, doch das war nicht das einzige Vergehen

Netzschkau - Dank einer aufmerksamen Zeugin in Netzschkau ( Vogtland ) konnte ein Autofahrer im Vollrausch gestoppt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. (Symbolbild) © 123RF/ Monika Gruszewicz

Eine Getränkemarkt-Mitarbeiterin meldete sich am gestrigen Mittwochmittag bei der Polizei, weil sie in ihrem Geschäft in der Schützenstraße eine beunruhigende Beobachtung machte.

Ein Kunde hatte kurz zuvor eine Schnapsflasche gekauft, diese getrunken und fuhr anschließend mit seinem Auto davon.

Wenig später konnten die Beamten den Fahrer ausfindig machen, bevor es zu einem Unfall kommen konnte.

Die Kontrolle des 67-jährigen Deutschen ergab einen Alkoholwert von fast drei Promille, woraufhin er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.