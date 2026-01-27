Schneeballwürfe eskalieren: Frau in Weimar angegriffen

Weimar - In Weimar ist es am Montagabend zu einem Übergriff auf eine 25-jährige Frau gekommen.

Nach einem Übergriff in Weimar ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Beleidigung. (Symbolbild) © 123rf/grace800

Nach Angaben der Polizei war die Frau auf dem Weg zum Einkaufen, als sie von einer Gruppe aus Jugendlichen und Kindern verfolgt und wiederholt mit Schneebällen beworfen wurde.

Da die Angriffe nicht aufhörten, begann die 25-Jährige, die Situation mit ihrem Mobiltelefon zu filmen. Daraufhin wurde sie von einer Frau sowie zwei Jugendlichen bedrängt, beleidigt und körperlich angegangen.

Um sich in Sicherheit zu bringen, flüchtete die Frau in einen nahegelegenen Supermarkt und verständigte von dort aus die Polizei.