Schock auf A65: Fahrerin hinter Laster unterwegs, plötzlich kommen ihr Eisplatten entgegen

Edenkoben - Eisplatten-Schock mitten auf der Autobahn! Am gestrigen Dienstag kam es auf der A65 zu einem gefährlichen Unfall , bei dem eine 34 Jahre alte Frau gerade noch Glück im Unglück hatte.

Von jenem Dach lösten sich mehrere Eisplatten im hinteren Bereich des Lastwagens und flogen auf ein dahinter fahrendes Auto. © Polizeidirektion Landau

Wie die Polizei berichtet, hat auf der A65 auf Höhe Edenkoben (Rheinland-Pfalz) ein Lastwagen mehrere Eisplatten, die sich auf dem Dach des Fahrzeugs angesammelt hatten, verloren.

Diese trafen das Auto einer 34-Jährigen, die unmittelbar hinter dem Lastwagen unterwegs war.

Glücklicherweise knallten die Eisplatte nicht in die Windschutzscheibe des Autos, sondern verursachten lediglich Schäden am Lack sowie am rechten Außenspiegel.

Wären die Eisplatten in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, hätte dies lebensgefährliche Konsequenzen nach sich ziehen können.