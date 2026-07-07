Schock bei Mäharbeiten: Traktor fackelt auf der Wiese ab

Rohr - Bei Mäharbeiten nahe der Landstraße 1131 im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist am Montagnachmittag ein Traktor abgebrannt.

Als Brandursache geht die Polizei aktuell von einem technischen Defekt aus. (Symbolfoto) © 123RF/allcool

Ein 59-Jähriger war auf einer Wiese zwischen Rohr und Schwarza beschäftigt gewesen, als er bemerkte, dass sich die Landmaschine ungewöhnlich stark erhitzte.

Nachdem der Mann seinen Traktor abgestellt hatte und ausgestiegen war, sah er, dass Flammen aus dem Motorraum emporstiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die alarmierte Feuerwehr versuchte im Anschluss ihr Bestmögliches – ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeuges konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht verhindern.