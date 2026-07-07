Frau vergewaltigt und brutal getötet: Senior nach 41 Jahren überführt?

Deggingen - Mehr als 41 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen heute 70 Jahre alten Mann erhoben.

Die Polizei nahm den heute 70-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, die damals 31-Jährige vergewaltigt und anschließend getötet zu haben, teilte die Behörde mit.

Den Ermittlungen zufolge nahm der Mann die Frau 1985 in seinem Auto mit und fuhr mit ihr zu einem Waldweg bei Deggingen (Kreis Göppingen). Bereits während der Vergewaltigung soll er sein Opfer massiv gewürgt haben.

Anschließend habe er ihr mit einem Stein mehrmals auf den Kopf geschlagen. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass er die Frau mit seinem Auto überfahren habe, so die Staatsanwaltschaft.

Laut Staatsanwaltschaft zog der Beschuldigte die Frau an ihrem BH einen Abhang im Wald hinunter und ließ sie dort nackt zurück. Ihre Leiche wurde mehr als zwei Wochen später entdeckt.