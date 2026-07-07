Explosion in Michelstadt: War es ein professioneller Anschlag?

Odenwald/Michelstadt - Laut Polizei spricht einiges dafür, dass "professionelle Sprengmittel" zum Einsatz kamen: Nach einer Explosion vor dem historischen Rathaus von Michelstadt werden Zeugen dringend gesucht!

Vor dem historischen Rathaus von Michelstadt kam es zu einer Explosion. Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung laufen. © 5VISION.NEWS

Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag löste eine Anwohnerin über den Notruf Alarm aus. Die Frau war durch einen "lauten Knall am historischen Rathaus" geweckt worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen erklärte.

Umgehend rückten Polizisten in die für ihr aus Fachwerkhäusern bestehendes Zentrum bekannte Odenwald-Stadt aus. Vor Ort stellten die Beamten "Beschädigungen im Bereich des Treppenaufgangs" fest. Im Obergeschoss des historischen Rathauses "wurden zudem mehrere Fenster in Mitleidenschaft gezogen", hieß es weiter.

Weitere Gebäude wurden nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht beschädigt. Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung setzen am Tatort ein.

"Aufgrund der momentanen Spurenlage schließen die Ermittler nicht aus, dass professionelle Sprengmittel zum Einsatz kamen", betonte der Sprecher. Zu den genaueren Hintergründen des mutmaßlichen Anschlags in Michelstadt liegen aber noch keine Informationen vor.