Schock bei Paket-Lieferung: Hund springt aus Fenster und greift Zusteller an

Dessau-Roßlau - Ein Hundehalter in Dessau-Roßlau muss sich auf ein Strafverfahren einstellen.

Ein Paketzusteller wurde in Dessau-Roßlau von einem Hund verletzt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie Polizeisprecher Christoph Geyer mitteilte, spielte sich der Vorfall am Samstagmittag, gegen 12.52 Uhr, im Dessauer Ortsteil Rodleben ab.

Demnach klingelte ein Paketzusteller an der Tür eines Einfamilienhauses, woraufhin der Hund im Inneren anfing zu bellen und zunehmend aggressiv wurde.

Schließlich sprang das Tier aus dem offenen Küchenfenster, rannte auf den Lieferanten zu und biss ihm einmal ins Bein.