Schock für Mädchen (15) in Freiberg: Autofahrer spielt vor ihr an seinem Penis herum!

Freiberg - Was für ein Schock für eine Jugendliche (15)! In Freiberg fragte sie ein Mann nach dem Weg. Dabei hatte er seinen Penis in der Hand, spielte an sich herum. Nun sucht die Polizei nach dem bislang Unbekannten.

Ein Mann spielte am Samstagabend in Freiberg vor einem Mädchen (15) an seinem Penis herum. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, 123rf/andranik2018

Der Vorfall geschah am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr in der Beuststraße, gleich in der Nähe des Bahnhofes.

Der unbekannte Mann sprach die 15-Jährige aus einem schwarzen Auto heraus an, erkundigte sich nach Badestellen in der Umgebung. Dazu bat er die Jugendliche, zum besseren Verständnis an die Beifahrerseite des Wagens zu treten.

Dann der Schock! Als das Mädchen näher an das Auto herantrat, sah sie, wie der Mann sitzend an seinem Penis herumspielte.

Daraufhin entfernte sich die 15-Jährige vom Auto, der Mann fuhr mit seinem Wagen in die Friedrich-Olbricht-Straße und brauste davon.

Nun ermittelt die Polizei wegen exhibitionistischer Handlungen. Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat Samstagabend in der Beuststraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zum Mann oder dem schwarzen Auto machen?