Senior bestohlen: Polizei fahndet nach Geldkarten-Dieben

Leegebruch - Nach einem dreisten Kartendiebstahl im Landkreis Oberhavel sucht die Kripo mit Bildern aus Überwachungskameras nach mehreren Tatverdächtigen.

Mit diesem Bild sucht die Kriminalpolizei nach dem mutmaßlichen Täter. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Brandenburg

Ein bislang unbekannter Täter soll am 20. November 2025 in einer Bankfiliale in Leegebruch die Bankkarte eines 82-jährigen Mannes gestohlen haben. Kurz darauf wurde die Karte offenbar missbräuchlich eingesetzt.

In den darauffolgenden Tagen hoben Unbekannte an Geldautomaten in Hennigsdorf, Mahlow, Blankenfelde und Ludwigsfelde mehrfach Bargeld ab. Der Schaden liegt laut Polizei im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt die Personen auf den Überwachungsbildern oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?