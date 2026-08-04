Schock-Tat in Wohnung! Teenie (16) soll eigene Oma ermordet haben

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In Eschweiler soll ein 16-Jähriger seine Oma ermordet und daraufhin die Polizei alarmiert haben. Jetzt sitzt der Teenie in Untersuchungshaft!

Von Jonas-Erik Schmidt

Eschweiler - Mordverdacht gegen Teenager! Ein 16-Jähriger soll in Eschweiler bei Aachen seine eigene Großmutter getötet haben.

Die Polizei ermittelt bereits gegen den 16-Jährigen, tappt aber noch im Dunkeln. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt bereits gegen den 16-Jährigen, tappt aber noch im Dunkeln. (Symbolfoto)  © Christophe Gateau/dpa

Der Jugendliche sitze laut Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft.

Zu der Tat soll es am Montagmorgen gegen 5 Uhr in einer Wohnung gekommen sein. Außer dem 16-Jährigen und der 61-Jährigen war nach ersten Erkenntnissen niemand sonst in den Räumlichkeiten.

Die Frau soll am Tatort gestorben sein. Der Junge habe selbst die Polizei gerufen. Die Motivlage sei noch gänzlich unklar, so die Staatsanwaltschaft.

Der Jugendliche habe sich noch nicht geäußert. "Wir tappen da noch im Dunkeln", sagte eine Sprecherin. Es werde weiter ermittelt.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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