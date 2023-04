Schockfund im Keller: Anwohner entdeckt Frauenleiche, Polizei verdächtigt 33-Jährigen

Kiel - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Freitag wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes in Kiel und suchten Zeugen. Nun stehe ein 33-jähriger Mann unter Verdacht, die 45-Jährige getötet zu haben.

In Kiel kam es am Freitag zu einem tödlichen Verbrechen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Ein Anwohner entdeckte am Freitag gegen 17.50 Uhr die 45-jährige leblose Frau, die nicht aus Kiel stammte im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Asmusstraße und rief den Notarzt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten.

Während des laufenden Rettungseinsatzes kam es zu einem Suizidversuch. Ein 33 Jahre alter Bewohner des Hauses wollte sich das Leben nehmen. Er befinde sich in einer Klinik, zu seinem Zustand gab es keine Angaben.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, stehe der 33-Jährige nun im Verdacht, die 45-Jährige getötet zu haben.

Der Mann sei zurzeit aber noch nicht vernehmungsfähig.

Über das Motiv könnten somit noch keine Angaben gemacht werden.