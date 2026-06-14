Schockfund: Zeuge entdeckt toten Mann neben Radweg

Geilenkirchen ( Nordrhein-Westfalen ) - Ein Toter hat am Sonntagmorgen neben dem Radweg einer Landstraße in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) gelegen.

In Geilenkirchen hat ein Zeuge einen leblosen 37-Jährigen neben einem Radweg gefunden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Es handele sich um einen 37 Jahre alten Radfahrer, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge habe den Mann leblos in einer Böschung gefunden und sofort die Polizei gerufen.

Rettungskräfte versuchten demnach vergeblich, den Mann wiederzubeleben.