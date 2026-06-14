Schockfund: Zeuge entdeckt toten Mann neben Radweg
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Von Eva Gerten
Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) - Ein Toter hat am Sonntagmorgen neben dem Radweg einer Landstraße in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) gelegen.
Es handele sich um einen 37 Jahre alten Radfahrer, teilte die Polizei mit.
Ein Zeuge habe den Mann leblos in einer Böschung gefunden und sofort die Polizei gerufen.
Rettungskräfte versuchten demnach vergeblich, den Mann wiederzubeleben.
Sie konnten trotz der Maßnahmen jedoch nur seinen Tod feststellen. Die Umstände und Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa