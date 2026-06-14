AfD-Sommerfest in Apolda: 17-Jähriger hat sieben Messer dabei

Apolda - Ein Jugendlicher wurde am Samstagnachmittag auf dem Schulplatz in Apolda von der Polizei kontrolliert. Er hatte mehrere gefährliche Gegenstände dabei.

Die Polizei hatte den 17-Jährigen kontrolliert und zahlreiche Messer festgestellt. (Symbolfoto) © 123rf/alexverrone

Den Angaben der Polizei nach hatte der 17-Jährige sage und schreibe sieben Einhandmesser mit sich geführt.

Da sich der Teenager auf einer öffentlichen Veranstaltung aufgehalten hatte, ist er nun Beschuldigter einer Straftat nach dem Versammlungsgesetz, wie die Beamten erklärten.

Am Samstag hatte der AfD-Kreisverband Weimar/Weimarer Land ein Sommerfest auf dem Schulplatz in Apolda veranstaltet. Laut Polizei waren über 200 Personen vor Ort gewesen.

Die Veranstaltung verlief störungsfrei, hieß es. Die Einsatzkräfte waren vor Ort, um das "Grundrecht auf Versammlungsfreiheit" zu schützen und zu gewährleisten.