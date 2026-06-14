Unterkühlt und verwirrt: 86-Jährige wird nachts aus Bach gerettet

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Mitten in der Nacht rettet ein Großaufgebot eine 86-Jährige aus einem Bach. Warum die Frau ins Wasser stieg, ist unklar – die Polizei hat jedoch einen Verdacht.

Von Aaron Klein

Coburg - Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat mitten in der Nacht eine 86-jährige Frau aus einem Bachlauf in Lautertal im oberfränkischen Landkreis Coburg gerettet.

Eine möglicherweise Demenz-erkrankte Seniorin musste in der Nacht aus einem Bach gerettet werden. (Symbolfoto)
Eine möglicherweise Demenz-erkrankte Seniorin musste in der Nacht aus einem Bach gerettet werden. (Symbolfoto)  © 123RF/chalabala

Die Seniorin sei stark unterkühlt gewesen und in ein Klinikum gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte zuvor Hilferufe vernommen und gegen 1.15 Uhr den Notruf gewählt. 

Weshalb die 86-Jährige in den Bach stieg, ist nicht bekannt.

Laut einem Polizeisprecher gehen die Beamten jedoch von einer Demenz-Erkrankung aus, da die Seniorin bei einem früheren Einsatz verwirrt gewirkt haben soll. 

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Da Zeugen zunächst von Hilferufen einer zweiten Person berichtet hatten, wurde der Bereich anschließend intensiv abgesucht.

Dabei hätten sich jedoch keine Hinweise auf weitere hilfsbedürftige Menschen ergeben, hieß es. An dem Großeinsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Wasserwacht und Feuerwehr beteiligt.

Titelfoto: 123RF/chalabala

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