Schockierender Fund: Menschliche Überreste in ausgebranntem Wohnmobil entdeckt

Neuhof an der Zenn - Bei dem Brand eines Wohnmobils in Mittelfranken wurden menschliche Überreste im Anschluss an die Löscharbeiten entdeckt.

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem menschliche Überreste nach einem Brand gefunden worden waren. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Rettungskräfte am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu dem brennenden Fahrzeug in Neuhof an der Zenn gerufen. Das Fiat-Wohnmobil war demnach in der Schloßstraße geparkt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren löschte die Flammen. Trotzdem brannte das Wohnmobil nahezu bis auf das Fahrgestell nieder.

Außerdem wurde durch das Feuer ein Gebäude in unmittelbarer Nähe an Fassade, Fenstern, Balkon und Dachstuhl beschädigt.

Nach den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die menschlichen Überreste. Die Kripo nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Die Identität der verbrannten Person und die Brandursache waren zunächst unbekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen.