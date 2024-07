Schrauben in Wurststückchen: Polizei warnt Hundebesitzer!

Gifhorn - Schon seit einem Jahr verteilt jemand in Gifhorn ( Sachsen-Anhalt ) perfide Köder. Hunde , die sich über einen Snack freuen, fressen ausgelegte Wurststückchen - doch in diesen sind Schrauben!

Hundebesitzer in Gifhorn sollen aufpassen, dass ihr Vierbeiner nicht einen der brutalen Köder schluckt. (Symbolbild) © nariart/123RF

In den Stadtteilen Gamsen und Kästorf wurden vermehrt solche Köder aufgefunden.

Am 13. Februar letzten Jahres fing es mit drei Stück in der Wilscher Straße an. Nur einen Tag später wurde ein weiterer Köder in der Alten Heerstraße gefunden. Am 16. Februar dann noch ein Köder im Hesegarten.

Über ein Jahr später hat der Hundehasser erneut zugeschlagen: Am 1. Juli dieses Jahres wurde ein neuer Köder in der Ackerstraße abgelegt.

Dieser war genauso präpariert wie alle anderen.

Die Polizeiinspektion Gifhorn warnt Hundebesitzer, an diesen Orten besonders vorsichtig zu sein.