Schreck bei Nachtfahrt: Lokführer entdeckt Teenager (14) außen an S-Bahn hängen

Nürnberg - In Nürnberg sorgte ein Teenager, der am Spiegel einer fahrenden S-Bahn hing, für eine Notbremsung des Zuges.

In der Samstagnacht klammerte sich ein 14-Jähriger an einen Spiegel der gerade anfahrenden S2 in Richtung Hauptbahnhof. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 22.10 Uhr am Haltepunkt Nürnberg-Rehdorf.

Dort habe der von Hartmannshof kommende Zug der Linie S2 gehalten.

"Als die S-Bahn wieder in Richtung Nürnberger Hauptbahnhof anfuhr, sprang der Jugendliche auf die S-Bahn. Dabei hielt er sich am Spiegel fest", teilte die Bundespolizeidirektion München am Montag mit.

"Der Fahrer der S-Bahn bemerkte den 14-Jährigen und leitete sofort eine Schnellbremsung ein." Die Beamten verurteilten den Vorfall in einer Meldung als "lebensgefährlichen Unsinn".

Glücklicherweise entdeckte der Triebwerksführer den S-Bahn-Surfer früh und reagierte prompt auf die Situation. Die Bahn habe zu diesem Zeitpunkt erst eine Geschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde erreicht.